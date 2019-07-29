2019-07-29T07:13:58+03:00
Общество

В Омске полицейские после выходных устроили рейд на въезде в город

Там ловят пьяных водителей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске полицейские после выходных устроили рейд на въезде в городВ Омске полицейские после выходных устроили рейд на въезде в городФото: vk.com
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Омичи в социальных сетях решили предупредить водителей, которые возвращаются в город с дач после выходных. На въезде в город у поселка Ясная поляна сейчас стоят множество полицейских, которые организовали рейд по проверке водителей на трезвость.

Как рассказали очевидцы, полицейские останавливают буквально каждую машину. По всей видимости, водителям, которые весело провели выходные и возвращались с дачи, теперь придется заплатить крупный штраф.

В комментариях к фото в соцсетях водители также предупредили, что инспекторы стоят также недалеко от Лукьяновки, на проспекте Мира и на улице Волгоградской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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