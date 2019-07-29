2019-07-29T05:19:43+03:00
Происшествия

Пьяный омич на мотоцикле сбил ребенка и уехал

9-летнюю девочку увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич на мотоцикле сбил ребенка и уехалПьяный омич на мотоцикле сбил ребенка и уехалФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в селе Желанное Одесского района накануне утром. 9-летняя девочка шла по обочине дороги, навстречу ей на большой скорости летел мотоцикл «Иж». В районе дома №26 по улице Г. Комнатова водитель съехал с дороги и сбил девочку. После аварии вместо того, чтобы помочь ребенку, он поспешно уехал.

Свидетели аварии вызвали девочке скорую, ее увезли в местную больницу. А полицейские принялись искать мотоциклиста. Им оказался 40-летний местный житель.

- При проведении освидетельствования на состояние опьянения при помощи алкотектора - в выдыхаемом воздухе у задержанного были обнаружены пары алкоголя в количестве 1,155 мг/л, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Известно, что девочку из больницы отпустили домой, а на водителя завели административное дело за езду в пьяном виде. Также сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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