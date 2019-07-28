В коттеджном поселке под Омском неизвестный садист тушил о кошку сигареты, а потом пытался сжечь живьем

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-28T09:05:12+03:00

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Второй за последнее время инцидент произошел в СНТ «Сад», расположенном в Усть-Заостровке. Несколько месяцев назад местные жители, проснувшись утром, нашли повешенным на заборе беспризорного кота.

Тогда садиста так и не нашли, и он, судя по всему, осмелев, переключился на домашних животных. Накануне он издевался над кошкой породы сфинкс.

– Ужасы нашего городка продолжаются, – рассказывает местная жительница Юлия Бородихина. – Вчера неизвестный пытался сжечь кошку наших друзей. По телу следы, как сигаретами прижигали, а потом пытались сжечь заживо. Спасло Исму (так зовут кошечку), что шерсти немного. Она приползла домой. Ночью в клинике ей оказали помощь. Сейчас она под наблюдением врачей.

Хозяева просят откликнуться очевидцев случившегося и будут благодарны за информацию о живодере, который расправился с их питомцем. Сообщения для владельцев Исмы можно передать по т. : 8-904-827-08-25, 8-913-970-28-74.

ИСТОЧНИК KP.RU