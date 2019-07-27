На трассе в Омской области перевернулась машина, пострадала 16-летняя девушка
Ее с травами увезли в больницу
Пострадавшую травами увезли в больницу.Фото: "КП" Архив
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На трассах в Омской области произошло второе за сутки опрокидывание авто. Первый случай зафиксировали в Таврическом районе. Второй – в Черлакском.
По предварительным данным, 26-летний водитель на «Ладе» ехал по автодороге Большой Атмас – Пограничная – Григорьевка в сторону села Большой Атмас. В районе 5-го километра этой дороги он не справился с управлением, и машина перевернулась.
– В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка, ее с травмами увезли в больницу, – сообщили в пресс-службе областного УМВД. – Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU