На трассе в Омской области перевернулась машина, пострадала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-27T10:27:39+03:00

Ее с травами увезли в больницу

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На трассах в Омской области произошло второе за сутки опрокидывание авто. Первый случай зафиксировали в Таврическом районе. Второй – в Черлакском.

По предварительным данным, 26-летний водитель на «Ладе» ехал по автодороге Большой Атмас – Пограничная – Григорьевка в сторону села Большой Атмас. В районе 5-го километра этой дороги он не справился с управлением, и машина перевернулась.

– В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка, ее с травмами увезли в больницу, – сообщили в пресс-службе областного УМВД. – Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU