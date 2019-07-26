Директора омского центра искусств, растратившую деньги на аккордеон, будут судить

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-26T13:46:38+03:00

Женщина придумывала и другие поводы, чтобы похищать бюджетные деньги

Изменить размер текста: A A

45-летняя директор омского центра искусств, судя по всему, обладает неплохой фантазией. Предприимчивая женщина решила монетизировать этот свой талант. правда, способ выбрала незаконный.

Например, она сообщила подчиненным: им необходимо пройти курсы повышения квалификации. За дипломы, которые руководительница изготовила сама, двое педагогов перечислили ей 17 тысяч рублей.

А до этого женщина просила выделить из бюджета 116 тысяч рублей на покупку аккордеона. Во время инвертаризации инструмент не обнаружили. Как и деньги.

После этого директор, видимо, уже не могла остановиться, и получила еще командировочные за поездку, в которой не была. А потом «оплатила» несуществующий штраф садику от пожарных в 45 тысяч.

– По материалам, собранным оперативниками, СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Санкцией статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU