В омском дворе мужчину насмерть раздавил КамАЗ

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-26T11:21:08+03:00

Водитель сдавал назад и, вероятно, не заметил пешехода

Изменить размер текста: A A

Трагическое происшествие случилось сегодня, 26 июля, в 11.10 в одном из дворов на Левом берегу.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель КамАЗа двигался задним ходом по междворовому проезду дома по улице Дмитриева, 15\2. Вероятно, не заметив пешехода, он наехал на него. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

– На место ДТП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Как выяснилось, пенсионера сбил мусоровоз.

– Подробности ДТП, приведшего к трагичным последствиям сейчас выясняют в Госавтоинспекции. Компания «Магнит» ждет оценки происшедшего несчастного случая от официальных органов, – сообщает пресс-служба регионального оператора по вывозу мусора. – Мусоровоз марки КамАЗ принадлежит компании «Содружество», которая имеет многолетний опыт работы по вывозу отходов в Омске и сегодня работает на субподряде у регионального оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU