2019-07-26T07:58:36+03:00
Общество

Пять омичек купили квартиры на маткапитал и «забыли» отдать долю детям

Женщин обязали сделать это через суд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пять омичек купили квартиры на маткапитал и «забыли» отдать долю детямПять омичек купили квартиры на маткапитал и «забыли» отдать долю детямФото: Анастасия ОСИПОВА
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Такая ситуация – самая распространенная при мошенничестве с материнским капиталом. Одна из омичек после рождения второго ребенка обратилась в Пенсионный фонд для получения денег.

Женщина оформила ипотеку и стала собирать документы для компенсации части займа за счет маткапитала. Среди документов – обязательство выделить доли детям в новой квартире, купленной за счет средств маткапитала. Это нужно делать в течение 6 месяцев. Однако женщина по истечении срока не поспешила давать своим детям долю в квартире – ее обязали сделать это через суд.

Как пояснили в прокуратуре, сейчас в суд направили еще 4 подобных дела. Недобросовестные родители, купив недвижимость на маткапитал, почему-то не спешат выделять в ней долю своим детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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