Омский школьник помог раскрыть кражу собаки, пропавшей у его друга

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-26T07:36:47+03:00

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С 6-летним омичом приключилась неприятность. Он привязал своего померанского шпица по кличке Мироша возле спорткомплекса, а сам ненадолго отошел. Когда мальчик вернулся, его любимца уже не было на месте. Он рассказал обо всем своим друзьям.

Один из детей, 8-летний Всеволод Хацей оказался очень наблюдательным. Он смог описать женщину, к которой отвязавшаяся собака сама запрыгнула в машину, а также запомнить номера автомобиля и его местоположение. Обо всем этом он рассказал полицейским.

– Вместе с полицейским неравнодушный мальчик обошел здание спорткомплекса, окрестные улицы и ближайшие дворы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейский установил свидетелей происшествия, которые видели, как собака отвязалась и побежала за проходящей мимо женщиной. По номеру машины, в которую самостоятельно запрыгнул Мироша, полицейские установили личность и местонахождение автовладелицы. Вечером того же дня померанский шпиц был возвращен хозяину.

Всеволоду, который помог раскрыть кражу, торжественно вручили благодарственное письмо.

8-летний омич Всеволод Хацей помог разыскать потерявшегося шпица.Фото: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU