2019-07-26T04:21:18+03:00
Происшествия

В Омске водитель маршрутки сбил подростка на переходе

Девочку с травмами увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель маршрутки сбил подростка на переходеВ Омске водитель маршрутки сбил подростка на переходеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло на Левом Берегу накануне днем. Водитель «Газели», которая ездит по маршруту №500 («ДСК-2 - 21-я Амурская) ехал по улице Комарова в направлении бульвара Архитекторов. В районе дома №3 по улице Степанца он не заметил на пешеходном переходе 16-летнюю школьницу и сбил ее. Подросток шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, школьнице понадобилась помощь медиков. С травмами ее увезли в больницу. В момент аварии в автобусе находились 5 пассажиров, они не пострадали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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