2019-07-24T14:39:26+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшую 71-летнюю пенсионерку

Она ушла из дома и не вернулась
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшую 71-летнюю пенсионеркуВ Омске ищут пропавшую 71-летнюю пенсионеркуФото: vk.com
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» объявили о поисках 71-летней пенсионерки. Дубинина Екатерина Никитична вышла из своего дома на улице Фугенфирова и не вернулась. После этого родственники женщины обратились в полицию и к волонтерам.

Женщина может находиться как в своем районе, так и в любой части города. Возможно, она потеряла память и не может вспомнить, как ее зовут и свое местожительства. Пенсионерка с короткими каштановыми волосами, небольшого роста — 154 сантиметра. В чем она вышла из дома, неизвестно.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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