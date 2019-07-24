В Омске ищут пропавшую 71-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-24T14:39:26+03:00

Она ушла из дома и не вернулась

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» объявили о поисках 71-летней пенсионерки. Дубинина Екатерина Никитична вышла из своего дома на улице Фугенфирова и не вернулась. После этого родственники женщины обратились в полицию и к волонтерам.

Женщина может находиться как в своем районе, так и в любой части города. Возможно, она потеряла память и не может вспомнить, как ее зовут и свое местожительства. Пенсионерка с короткими каштановыми волосами, небольшого роста — 154 сантиметра. В чем она вышла из дома, неизвестно.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU