Омич сжег дачу, чтобы скрыть кражу электронагревателя

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-24T10:26:40+03:00

На него завели уголовное дело и будут судить [видео]

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Молодой омич оказался серийным вором. Несмотря на то, что его в феврале этого года поймали на краже телефона из продуктового магазина на улице Серова, он стал воровать еще. Буквально через месяц молодой человек с приятелем украл из дома на 21-й Амурской два велосипеда. Их нашли по камерам видеонаблюдения, которые были установлены в подъезде и на улице.

Но на этом воришка не остановился. Он пробрался на одну из дач и украл оттуда электронагреватель и водяной насос. Решив скрыть очередное преступление, он поджег входную дверь и сбежал. Огонь быстро перекинулся внутрь здания, дача выгорела полностью. Ущерб владел дачи оценил в 500 тысяч рублей.

- По горячим следам в результате оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение поджигателя. Он прятался на другом дачном участке в Кировском округе, - рассказали в полиции.

Сейчас на 26-летнего омича завели три уголовных дела. По всей видимости, его ждет долгий тюремный срок.

Моменты краж телефона и велосипедов.

ИСТОЧНИК KP.RU