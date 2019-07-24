Омич сжег дачу, чтобы скрыть кражу электронагревателя
Молодой омич оказался серийным вором. Несмотря на то, что его в феврале этого года поймали на краже телефона из продуктового магазина на улице Серова, он стал воровать еще. Буквально через месяц молодой человек с приятелем украл из дома на 21-й Амурской два велосипеда. Их нашли по камерам видеонаблюдения, которые были установлены в подъезде и на улице.
Но на этом воришка не остановился. Он пробрался на одну из дач и украл оттуда электронагреватель и водяной насос. Решив скрыть очередное преступление, он поджег входную дверь и сбежал. Огонь быстро перекинулся внутрь здания, дача выгорела полностью. Ущерб владел дачи оценил в 500 тысяч рублей.
- По горячим следам в результате оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение поджигателя. Он прятался на другом дачном участке в Кировском округе, - рассказали в полиции.
Сейчас на 26-летнего омича завели три уголовных дела. По всей видимости, его ждет долгий тюремный срок.
Моменты краж телефона и велосипедов.
ИСТОЧНИК KP.RU