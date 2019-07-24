2019-07-24T08:58:56+03:00
Общество

В Омской области женщина-инвалид чуть не погибла в горевшем доме

Пожар устроил ее сожитель, уснувший с сигаретой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области женщина-инвалид чуть не погибла в горевшем домеВ Омской области женщина-инвалид чуть не погибла в горевшем домеФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Все произошло в городе Исилькуле накануне вечером. Там загорелся одноэтажный бревенчатый дом. В нем жила женщина-инвалид со своим сожителем. Омичка не могла самостоятельно передвигаться, а ее сожитель был в соседней комнате. Внезапно из комнаты повалил дым. Омичка попыталась докричаться до своего сожителя, но он крепко спал. Тогда беспомощная женщина позвонила спасателям, которые приехали спустя несколько минут.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, с огнем удалось справиться всего за 2 минуты, также они оперативно эвакуировали омичку и ее сожителя. Спасатели рассказали, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета – сожитель омички попросту уснул с сигаретой в руках.

В МЧС напомнили, что с начала года курение в постели унесло жизни 23 человек. Всего из-за сигарет произошло 186 пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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