Омичка отсудила с чиновников 800 тысяч за падение на скользкой дорожке и перелом ноги

СЕГОДНЯ 05:16 2019-07-24T05:16:56+03:00

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Серьезную травму ноги получила омская журналистка. Зимой она поскользнулась на неочищенной дорожке и упала. Все закончилось тяжелым переломом ноги, после которого омичка восстанавливалась больше года. Сибирячка решила наказать коммунальщиков и подала в суд. В итоге ей удалось взыскать с чиновников круглую сумму.

Куйбышевский суд встал на сторону пострадавшей. В итоге городское управление благоустройства и дорожного хозяйства должно выплатить омичке более 800 тысяч. Из них 638,8 тысяч утраченного из-за перелома заработка, 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда, еще 7,5 тысяч затраченных на лечение и 32 тысячи рублей транспортных расходов.

- Посыпать пешеходную дорожку песком всяко вышло бы дешевле, - написала на своей страничке в соцсетях журналистка.

ИСТОЧНИК KP.RU