Омичка отсудила с чиновников 800 тысяч за падение на скользкой дорожке и перелом ноги
Серьезную травму ноги получила омская журналистка. Зимой она поскользнулась на неочищенной дорожке и упала. Все закончилось тяжелым переломом ноги, после которого омичка восстанавливалась больше года. Сибирячка решила наказать коммунальщиков и подала в суд. В итоге ей удалось взыскать с чиновников круглую сумму.
Куйбышевский суд встал на сторону пострадавшей. В итоге городское управление благоустройства и дорожного хозяйства должно выплатить омичке более 800 тысяч. Из них 638,8 тысяч утраченного из-за перелома заработка, 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда, еще 7,5 тысяч затраченных на лечение и 32 тысячи рублей транспортных расходов.
- Посыпать пешеходную дорожку песком всяко вышло бы дешевле, - написала на своей страничке в соцсетях журналистка.
ИСТОЧНИК KP.RU