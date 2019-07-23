2019-07-23T08:40:56+03:00
Общество

Омич, упавший с лестницы на работе, отсудил 180 тысяч

Мужчина сломал ногу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, упавший с лестницы на работе, отсудил 180 тысячОмич, упавший с лестницы на работе, отсудил 180 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Омич работал слесарем-ремонтником на предприятии «Омскшина». Для ремонтных работ ему пришлось залезть на лестницу, высотой 2,5 метра. Но мужчина оступился и упал с нее. Медики поставили омичу диагноз: перелом голени со смещением отломков.

Работодатель не отрицал того факта, что рабочий упал во время выполнения своих обязанностей, однако обвинил во всем неосторожность самого мужчины. После выздоровления работник пошел в суд за компенсацией.

- Решением суда требования истца удовлетворены частично, с ответчика в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 180 тыс. рублей. Ответчик, не согласившись с размером взысканной компенсации морального вреда, оспорил решение суда в апелляционном порядке, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Однако решение суда оставили без изменений, и теперь работодателю придется выплатить всю сумму полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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