2019-07-23T04:58:43+03:00
Общество

Омичей ждет новая волна отключений горячей воды

На этот раз трубы будут проверять в Центральном округе
Анна МИКУЛА
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Во вторник, 23 июля, в Омске под плановое отключение горячей воды попадут 748 домов. По информации АО «Омск РТС», для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по графику отключат потребителей Западного луча и луча Оранжерея ТЭЦ-5.

Без горячей воды вплоть до 5 августа останутся дома Центрального округа: на проспекте Карла Маркса, улицах Куйбышева, Пушкина, Жукова, Масленникова, Ленина, Красных Зорь, Кемеровской, Красина, Иркутской, Звездова и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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