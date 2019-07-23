Омичей ждет новая волна отключений горячей воды

СЕГОДНЯ 04:57 2019-07-23T04:58:43+03:00

На этот раз трубы будут проверять в Центральном округе

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Во вторник, 23 июля, в Омске под плановое отключение горячей воды попадут 748 домов. По информации АО «Омск РТС», для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по графику отключат потребителей Западного луча и луча Оранжерея ТЭЦ-5.

Без горячей воды вплоть до 5 августа останутся дома Центрального округа: на проспекте Карла Маркса, улицах Куйбышева, Пушкина, Жукова, Масленникова, Ленина, Красных Зорь, Кемеровской, Красина, Иркутской, Звездова и других.

ИСТОЧНИК KP.RU