Омскстат заявил о резком снижении безработицы

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-22T11:06:44+03:00

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Омскстат посчитал работающих омичей в возрасте от 15 лет. По итогам второго квартала 2019 года в регионе их оказалось 950,4 тысячи человек, что на 2,7 тысячи больше, чем в первом квартале.

Уменьшилась и безработица. По подсчётам, незанятыми сейчас числятся 65,1 тысячи человек. Это на 9 тысяч меньше по сравнению с началом года. В итоге безработица по итогам второго квартала составила 6,4 % против 7,3 % в первом квартале.

Как отметили в Омскстате, безработица по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 8,2 %. Впрочем, такое падение произошло после резкого роста. В первом квартале 2019 года рост безработицы составил 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU