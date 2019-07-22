Омская пенсионерка умерла, задохнувшись в собственном погребе

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-22T09:53:15+03:00

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Трагедия произошла 21 июля в селе Увальная Бития Саргатского района. Около 9 часов в открытом погребе во дворе дома соседи обнаружили 73-летнюю местную жительницу.

Как выяснилось, пенсионерка, не смогла выбраться из погреба, который долго не проветривался. Судя по всему, она потеряла сознание, надышавшись скопившимися там газами, и скончалась от отравления ими.

– Следователи просят жителей области соблюдать осторожность и не спускаться в только что открытый погреб, если им долго не пользовались, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Если в погребе нет вентиляции, прежде, чем спуститься в погреб, нужно минимум на час его открыть для проветривания.

ИСТОЧНИК KP.RU