2019-07-22T09:53:15+03:00
Происшествия

Омская пенсионерка умерла, задохнувшись в собственном погребе

Там скопились опасные газы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 21 июля в селе Увальная Бития Саргатского района. Около 9 часов в открытом погребе во дворе дома соседи обнаружили 73-летнюю местную жительницу.

Как выяснилось, пенсионерка, не смогла выбраться из погреба, который долго не проветривался. Судя по всему, она потеряла сознание, надышавшись скопившимися там газами, и скончалась от отравления ими.

– Следователи просят жителей области соблюдать осторожность и не спускаться в только что открытый погреб, если им долго не пользовались, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Если в погребе нет вентиляции, прежде, чем спуститься в погреб, нужно минимум на час его открыть для проветривания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24