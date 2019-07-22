В Омске судят продавца-игромана, кравшего смартфоны в своем магазине

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-22T09:28:00+03:00

Кроме того, пока начальник был в отпуске, сотрудник вытащил деньги из кассы

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19-летний омич начал делать ставки в букмекерской компании. Ради удовлетворения своей страсти игрок влез в долги. Потом не придумал ничего лучше, как начать воровать в салоне сотовой связи, где работал продавцом. Как итог – ему грозит срок по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному).

– В мае фигурант, воспользовавшись нахождением руководителя в отпуске, решил присвоить часть денежных средств из кассы, а также несколько мобильных телефонов, которые были выставлены на продажу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сначала он присвоил сотовый стоимостью 13 тысяч рублей. На следующий день, снова проигравшись, украл из кассы магазина 50 тысяч рублей, а спустя пару дней – еще более 38 тысяч, которые также проиграл. Потом украл один телефон стоимостью более 14 тысяч. Деньги от его продажи снова спустил на ставках.

– После возращения из отпуска руководителя организации ждал неприятный сюрприз. Он выявил недостачу и обратился к правоохранителям. Вину в совершенных преступлениях молодой человек признал полностью. Уголовное дело направлено в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU