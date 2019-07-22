В Омск придут грозы и похолодание

СЕГОДНЯ 04:41 2019-07-22T04:41:27+03:00

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Сильная жара стояла в Омске на протяжении двух недель, однако сейчас, похоже, немного похолодает. Уже сегодня, 22 июля, синоптики обещают небольшое похолодание. Такая же погода будет и всю рабочую неделю. Однако похолодает не сильно, сегодня ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Также обещают дождь с грозой и ветер порывами до 14 метров в секунду.

По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 23 июня ожидается похолодание. Синоптики обещают от 21 до 26 градусов тепла. Также возможны дожди и туман. Такая же температура будет и в среду, однако 24 июня ожидается усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU