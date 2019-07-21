В Санкт-Петербурге пропал омич, уехавший на заработки

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-21T07:25:38+03:00

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Родственники пропавшего Рената Саитова просят о помощи. 42-летний мужчина уехал на заработки в Санкт-Петербург, однако внезапно перестал выходить на связь с родственниками 9 июля. С этого времени о нем ничего не известно. Мужчина мог уехать в другой регион или вернуться в Омск, поэтому омичей просят помочь с поисками.

- Приметы: худощавого телосложения, рост 175 см, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: синие джинсы, коричневые кроссовки, - написали родственники в социальных сетях.

Любую информацию о местонахождении человека можно оставить по телефону 89339917081 или позвонить в полицию по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU