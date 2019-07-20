Омича, пытавшегося взорвать банкомат в Таиланде, экстрадировали в Россию
Сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН России из Таиланда в Российскую Федерацию доставлен Константин Долгов, обвиняемый в краже почти шести миллионов рублей.
По версии обвинения, омич умудрился перевести 6 млн с банковского счета одной из организаций нашего города на аффилированные счета. Украденные деньги он обналичил и сбежал в Таиланд.
На основании запроса регионального УМВД России в мае 2017 обвиняемый объявлен в международный розыск.
– Ранее, в декабре 2016 года, мужчина был задержан правоохранительными органами Таиланда за попытку взорвать банкомат, после чего в марте 2017 года судом приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. По окончании отбывания наказания он переведен в иммиграционную тюрьму города Бангкока для депортации в Российскую Федерацию, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU