Омича, пытавшегося взорвать банкомат в Таиланде, экстрадировали в Россию

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-20T12:11:51+03:00

Он скрывался в этой стране после обвинения в крупном хищении

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Сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН России из Таиланда в Российскую Федерацию доставлен Константин Долгов, обвиняемый в краже почти шести миллионов рублей.

По версии обвинения, омич умудрился перевести 6 млн с банковского счета одной из организаций нашего города на аффилированные счета. Украденные деньги он обналичил и сбежал в Таиланд.

На основании запроса регионального УМВД России в мае 2017 обвиняемый объявлен в международный розыск.

– Ранее, в декабре 2016 года, мужчина был задержан правоохранительными органами Таиланда за попытку взорвать банкомат, после чего в марте 2017 года судом приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. По окончании отбывания наказания он переведен в иммиграционную тюрьму города Бангкока для депортации в Российскую Федерацию, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU