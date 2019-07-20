2019-07-20T11:53:41+03:00
Общество

Омская семья отсудила у страховщиков за ДТП почти 5,5 млн

Добровольно выплачивать компенсацию им отказывались
Анна МИКУЛА
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По решению суда, страховщики должны выплатить пострадавшей семье почти 5,5 млн.По решению суда, страховщики должны выплатить пострадавшей семье почти 5,5 млн.Фото: "КП" Архив
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Семья омичей попала в аварию, когда ехала в такси. Один из пассажиров получил тяжелые травмы, второй – средней тяжести, третий не пострадал.

Позже выяснилось, что ни у таксиста, ни у второго участника ДТП не было страховки.

– После прохождения лечения истцы обратились в Российский союз автостраховщиков с заявлением о компенсационной выплате. Страховщики выплатили ее частично и то только одному пострадавшему в размере 43 875 рублей. Однако, исходя из объема полученных телесных повреждений и лимита ответственности страховщика, компенсационная выплата должна равняться: первому пострадавшему – 565 250 рублей, второму – 500 500 рублей и третьему в размере 120 750 рублей, – пояснили «СуперОмску» в суде.

В РСА отказались добровольно выплачивать компенсацию, пострадаашие направили в их адрес претензию, которую страховщики проигнорировали.

Теперь ответчик должен выплатить еще и неустойку в 1% в день за период с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего, а также штраф за неисполнение требования в добровольном порядке.

РСА должны будут выплатить двоим пострадавшим по 2 млн рублей – по 1 миллиону компенсационной выплаты и по 1 миллиону неустойки – плюс еще по 500 тысяч рублей штрафа. Наименее пострадавшему в ДТП по решению суда причитается 153 750 рублей компенсации, 202 950 рублей неустойки и 153 750 рублей штрафа. В общей же сложности РСА должны семье 5 миллионов 433 тысячи 575 рублей.

Между тем это решение заочное, поскольку представители РСА в деле не участвовали. Скорее всего, они будут обжаловать это решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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