В Омске установят 26 светодиодных дорожных знаков
Светодиодные дорожные знаки давно показали свою эффективность – их видно в любое время суток и практически в любую погоду . Это позволяет автомобилистам вовремя заметить пешехода на дороге или ограничение скорости. Несмотря на то, что такие знаки используют уже давно, впервые в Омске они появились только в прошлом году – их поставили у остановки «Госпиталь». В этом году, по сообщению городской мэрии, в Омске установят 26 таких знаков на федеральные деньги. Новые знаки появятся:
- ул. 22 апреля — 2 односторонних и 2 двусторонних светодиодных знака;
- ул. Интернациональная — 4 односторонних и 2 двусторонних;
- ул. Химиков — 4 двусторонних;
- ул. Дианова — 2 односторонних и 2 двусторонних;
- ул. Труда — 8 двусторонних.
ИСТОЧНИК KP.RU