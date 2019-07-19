2019-07-19T14:25:37+03:00
Общество

В Омске установят 26 светодиодных дорожных знаков

На установку большего количества в бюджете нет денег
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске установят 26 светодиодных знаковВ Омске установят 26 светодиодных знаковФото: Александр ГЛУЗ
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Светодиодные дорожные знаки давно показали свою эффективность – их видно в любое время суток и практически в любую погоду . Это позволяет автомобилистам вовремя заметить пешехода на дороге или ограничение скорости. Несмотря на то, что такие знаки используют уже давно, впервые в Омске они появились только в прошлом году – их поставили у остановки «Госпиталь». В этом году, по сообщению городской мэрии, в Омске установят 26 таких знаков на федеральные деньги. Новые знаки появятся:

- ул. 22 апреля — 2 односторонних и 2 двусторонних светодиодных знака;

- ул. Интернациональная — 4 односторонних и 2 двусторонних;

- ул. Химиков — 4 двусторонних;

- ул. Дианова — 2 односторонних и 2 двусторонних;

- ул. Труда — 8 двусторонних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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