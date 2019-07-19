2019-07-19T13:22:52+03:00
Общество

В Омске полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить иномарку

Водителю удалось убежать [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Погоню за 27-летним водителем на «Митсубиси» полицейские устроили сегодня ночью. На машину инспекторы обратили внимание на улице Партизанская, когда автомобиль стал резко менять траекторию движения и опасно перестраиваться. После этого водителя попросили остановиться, однако он проехал на красный и выехал на тротуар. Полицейские пустились за ним в погоню.

- На неоднократные законные требования об остановке водитель иномарки не реагировал, продолжая нарушать требования ПДД, подвергая опасности участников дорожного движения, выезжая на встречную полосу движения, проезжая на запрещающие сигналы светофора, рассказали в Госавтоинспекции.

Водителя пришлось предупредить, что полицейские будут стрелять по колесам. Однако тот лишь увеличил скорость. После этого инспекторы выстрелили и повредили шины, а машина заехала во дворы на улице Лукашевича. Как видно на видео, после того, как машина остановилась водитель и его пассажиры пустились в бега. Несколько пассажиров поймали сразу, а водителя на следующий день.

Погоня за автомобилем Мицубиси .

ИСТОЧНИК KP.RU

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