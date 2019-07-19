2019-07-19T11:20:04+03:00
Происшествия

Припаркованная в омском дворе машина сгорела дотла

Все произошло в районе Телецентра [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Дым поднимался выше 5-этажного домаДым поднимался выше 5-этажного домаФото: vk.com
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Пожар внезапно случился в одном из дворов в районе Телецентра. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, там сгорела отечественная «Лада Приора». Огонь распространился настолько быстро, что когда приехали пожарные, машина уже полыхала полностью. Владельца машины рядом не было, поэтому из-за чего возник пожар пока сказать сложно.

Машина восстановлению не подлежит Фото: vk.com

Машина восстановлению не подлежитФото: vk.com

Черный дым поднимался выше пятиэтажного дома, поэтому во двор сбежались местные жители, они опасались, что пламя перекинется на деревья или балкон дома. Пожарным быстро удалось справиться с огнем, однако восстановлению машина уже не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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