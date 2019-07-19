В Омске на сутки перекроют центр города
Уже завтра, 20 июля в центре Омска пройдет «День омича». На мероприятии омичей ждет множество лекций и интерактивных площадок, также в этот день снимут массовый клип с участием горожан. Для всего этого на сутки перекроют центр города. Как рассказали в Госавтоинспекции, дороги будут перекрыты 20 июля с 9:00 до 06.00 21 июля. Закроют движение по следующим магистралям:
- по улице Ленина — на участке от улицы Тарской до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева;
- улице Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.
Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU