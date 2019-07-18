2019-07-18T13:51:06+03:00
Общество

В Омске оштрафовали компанию, вывозившую мусор без лицензии

Нарушители заплатят 40 тысяч
Анна МИКУЛА
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В результате АО «Полигон» оштрафовали на 40 тысяч рублей.В результате АО «Полигон» оштрафовали на 40 тысяч рублей.Фото: Александр КОЦ
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Организация «Полигон» с января прошлого года занималась накоплением отходов на двух площадках Надеждинской свалки. В течение 11 месяцев отходы оттуда не вывозили, а лицензии на их хранение у компании не было.

– На основании материалов прокурорской проверки Департаментом Росприроднадзора по СФО в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Омской области, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате АО «Полигон» оштрафовали на 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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