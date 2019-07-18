2019-07-18T11:32:57+03:00
Общество

Несколько дорог в центре Омска сделают 4-х полосными

Специальные полосы сделают для поворота налево
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: GoogleMapsФото: GoogleMaps
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Сразу на трех центральных улицах планируют организовать четырехполосное движение. С таким предложением выступили в ГИБДД, и сейчас департамент транспорта прорабатывает этот вопрос. Четырехполосное движение появится в районе Фрунзенского моста, дополнительные полосы планируют организовать для поворота налево.

Речь идет об участках дороги по ул. Фрунзе — перед ул. Гусарова со стороны Фрунзенского моста. Такие же изменения планируются на ул. 10 лет Октября (перед ул. Маршала Жукова) и на самой ул. Маршала Жукова (перед ул. 10 лет Октября в сторону Фрунзенского моста).

- Ранее наши специалисты провели обследование дорожных условий на данных участках, и зафиксировали в утренние часы пик затруднения при движении в центр города: автомобильная очередь на перекрестке ул. Маршала Жукова — ул. 10 лет Октября выстраивается до пересечения с ул. Лермонтова. В связи с этим и было принято решение об организации 4-полосного движения, - пояснил заместитель директора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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