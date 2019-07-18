2019-07-18T08:54:38+03:00
Общество

В Омске девочка упала с бесхозного долгостроя

Она получила серьезные травмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: GoogleMapsФото: GoogleMaps
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Недостроенное здание, с которого упала девочка, находится на пересечении улиц 6-я Ленинградская и 6-я Станционная, рядом с заправкой. Так как здание не охранялось и не было огорожено, туда свободно мог проникнуть любой желающий. Летом прошлого года здание привлекло группу подростков. Одна из девочек неосторожно оступилась и упала со второго этажа здания. Ее с переломами рук и ног доставили в детскую больницу.

После этого прокуратура организовала проверку. Здание признали бесхозным, а главе Ленинского округа тогда вынесли представление для того, чтобы оформить здание в собственность. Однако спустя год ничего не изменилось.

- Вместе с тем на момент проведенной прокуратурой округа в 2019 году проверки установлено, что департаментом имущественных отношений меры по признанию данного объекта бесхозяйным не приняты, а к самому зданию имелся беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Теперь департамент имущественных отношений обязали через суд огородить здание и поставить его на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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