«Омские мажоры» вели онлайн-трансляцию из машины, когда за ними гнались ДПС

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-17T13:22:58+03:00

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Видео появилось в социальных сетях. По всей видимости, парни захотели славы и не только засняли погоню за ними на видео, но и поспешили выложить его на всеобщее обозрение. На видео молодые люди, которым на вид нет и 18-ти, едут по трассе где-то в Азовском районе, при этом за ними в этот момент гонится машина с мигалками.

В отечественной машине было четыре человека. Судя по несвязной речи, молодые люди были пьяны. Под звуки русского шансона они гнали по трассе с большой скоростью, а мигалки и вой сирены подстегивали их на то, чтобы ускориться. К сожалению, из видео нам пришлось убрать звук, потому что гонщики не стеснялись в выражениях и сопровождали трансляцию матами.

- Давай-давай. Выезжай резко в лес, там убежим, - все трое пассажиров подбадривали водителя.

Однако спустя пару минут такой погони настроение у гонщиков резко поменялось, и они все же решили остановиться.

- Все, тормози-тормози-тормози, - хором кричали гонщики уже через минуту.

Когда машина остановилась, а рядом появилась машина ДПС, на лице оператора появился страх, и он прервал видеотрансляцию.

«Комсомолке» в ГИБДД рассказали, что видео, появившееся в социальных сетях сегодня, было снято год назад. Парней сотрудники ДПС хотели остановить за мелкое нарушение – они ехали с выключенными фарами, но молодые люди пустились в бега. Водителю на тот момент было всего 17 лет, и прав у него не было. Также сообщается, что он был трезв. На нарушителя составили административный протокол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/720686" frameborder="0"></iframe> Погоня в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU