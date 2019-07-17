СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-17T11:19:00+03:00

В Омске устроили облаву на нелегалов на оптовке Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Облаву на мигрантов устроили в Омске на Черлакской оптовке. Туда пришли полицейские и бойцы ОМОН «Штурм» в рамках оперативно-профилактической операции «Рынок». Когда полицейские стали проверять мигрантов, выяснилось, что у 32 человек серьезные проблемы с документами.

- Трое из задержанных привлечены к административной ответственности за «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Восемь человек – за «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - рассказали в полиции.

По этим статьям всем мигрантам грозят штрафы от 2 до 5 тысяч. Многих их отправят на родину принудительно.

Профилактический рейд на Черлакском рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU