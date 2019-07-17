2019-07-17T09:24:52+03:00
Общество

Коллекторы рассылали омской пенсионерке письма с угрозами

Ей грозили уголовным делом
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Коллекторы рассылали омской пенсионерке письма с угрозамиКоллекторы рассылали омской пенсионерке письма с угрозамиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пожилая пенсионерка взяла кредит и просрочила несколько платежей по нему. 70-летнюю женщину сразу же нашли коллекторы, которые звонили пожилой омичке и посылали ей письма с угрозами. В письмах коллекторы грозили женщине уголовным делом. Там было написано буквально следующее: «Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действиях С. признаков уголовно наказуемого деяния».

Испугавшись уголовного дела, пенсионерка обратилась к судебным приставам. Оказалось, что такие угрозы попросту недопустимы. Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области, приставы сначала составили административный протокол, а затем обратились в суд. Компанию «КредитЭкспресс Финанс», выбивавшую долги, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сообщается, что они уже выплатили штраф полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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