Омича, уронившего 2-месячного ребенка, будут судить

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-17T07:16:25+03:00

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Все произошло в Центральном округу Омска. 24-летний омич много выпил и уже не мог стоять на ногах, однако он зачем-то взял в руки своего 2-месячного малыша. С ним он хотел пройти в другую комнату и закрыть дверь, но не удержал ребенка и уронил его с высоты собственного роста на пол. При падении малыш сильно ударился головой об угол шкафа.

Как сообщили в прокуратуре, ребенок получил серьезную травму головы и провел 2 недели в больнице. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, однако пока неизвестно, как повлияет такая серьезная травма на развитие малыша.

На горе-отца завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Он полностью признал вину, сейчас его дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU