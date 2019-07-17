2019-07-17T04:29:10+03:00
Происшествия

В Омске поймали двух пьяных хулиганов, бьющих стекла машин

Их задержали сотрудники Росгвардии
Станислав МУХИН
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Около 2 часов ночи на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о хулиганах на улице 7-я Северная. Омичи увидели в окно, что двое мужчин пинали чужие машины. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Когда буяны заметили людей в форме, то сразу же бросились бежать. Поймали обоих на улице Тарская. Как оказалось, приятели повредили две машины - «Митсубиси Лансер» и «ИЖ 2715». Задержанные были пьяны и не на шутку испугались последствий.

- Задержанные в возрасте 38 и 34 лет, находящиеся в состоянии опьянения, сознались в содеянном. Они стали предлагать потерпевшим возместить ущерб, при этом причину своих действий назвать не смогли, - сообщили "Комсомолке" подробности в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Сейчас за порчу чужого имущества обоим грозит уголовное дело.

- Задержанные в возрасте 38 и 34 лет, находящиеся в состоянии опьянения, сознались в содеянном, стали предлагать потерпевшим возместить ущерб, при этом причину своих действий назвать не смогли, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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