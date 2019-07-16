Почти в 100 селах Омской области до сих пор нет сотовой связи

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-16T14:13:03+03:00

В них живут более 12 тысяч человек

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Более 12 тысячи человек, проживающих в 95 селах омской области, до сих пор живут практически отрезанными от мира. К 2019 году там все еще нет сотовой связи. Исправить это положение распорядился Александр Бурков. Правда, пока цивилизация придет только в три населенных пункта: деревню Апполоновка Исилькульского района, село Оглухино Крутинского района и село Большепесчанка Называевского района.

– Развитие сетей связи сдерживается удалённостью малых поселений от магистралей операторов связи, небольшим количеством потенциальных абонентов, отсутствием антенно-мачтовых сооружений, необходимых для увеличения зоны действия. По поручению губернатора Александра Буркова региональный Минпром ведет переговоры с операторами по вопросам развития инфраструктурных объектов и расширения территории покрытия мобильной связью, повышения доступности этих услуг, – сообщает пресс-служба облправительства. – За первое полугодие в Омской области количество базовых станций сотовой связи выросло на 128 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU