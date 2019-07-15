Из-за жары в омских лесах объявили повышенный класс пожарной опасности

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-15T13:40:23+03:00

При этом огонь может вспыхнуть даже от тления колес машины о сухую траву

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В Омской области в ближайшую неделю будет держаться настоящая июльская погода, синоптики обещают, что днем столбик термометра не будет опускаться ниже +30 градусов. Поэтому в лесах региона ввели повышенный уровень пожарной опасности.

– ЧС может возникнуть даже из-за небольшого источника огня, оставленного без внимания, – сообщает пресс-служба регионального Управления лесного хозяйства. – Причем речь идет не только о непотушенном костре, брошенной спичке или тлеющем окурке, но и, например, об осколках стекла или оставленных под прямыми солнечными лучами бутылках. Возникший из-за такого мусора огонь, поглощая гектары леса, может распространиться также на жилые дома и другие строения.

По данным на 15 июля, на большей части территории Омской области установился 3 класс пожарной опасности по условиям погоды. Еще более высокий 4 класс пожарной опасности установился на территории Одесского, Павлоградского, Русско-Полянского, Черлакского районов. Там вызвать пожар могут даже машины, едущие по сухой траве. Разведение костров и дымокуров в таких условиях запрещается.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по бесплатному номеру 8-800-100-94-00, ЕДДС муниципального района или пожарной охраны (тел. 101; 112) с указанием места возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU