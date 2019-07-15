Школьница сбежали на электричке из Называевска в Омск, чтобы проводить друга в армию

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-15T10:25:40+03:00

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На приключения потянуло юных жительниц Называевска. Школьницы сбежали из дома. Родители и волонтеры сбились с ног, а они в это время гуляли по Омску.

– Со слов подростков, накануне вечером на электропоезде они прибыли в город Омск с целью проводить в армию одного из своих друзей, – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. – Родственников и знакомых в чужом городе у несовершеннолетних не было, также отсутствовали денежные средства. Ночь девочки провели на улице, а утром решили отправиться на железнодорожный вокзал.

По предварительным данным, ничего плохого с девочками за время их приключения не произошло, сейчас они уже находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU