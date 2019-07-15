2019-07-15T10:25:40+03:00
Общество

Школьница сбежали на электричке из Называевска в Омск, чтобы проводить друга в армию

Ночь девочкам пришлось провести на улице в чужом городе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Девочек искали полицейские и волонтеры.Девочек искали полицейские и волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На приключения потянуло юных жительниц Называевска. Школьницы сбежали из дома. Родители и волонтеры сбились с ног, а они в это время гуляли по Омску.

– Со слов подростков, накануне вечером на электропоезде они прибыли в город Омск с целью проводить в армию одного из своих друзей, – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. – Родственников и знакомых в чужом городе у несовершеннолетних не было, также отсутствовали денежные средства. Ночь девочки провели на улице, а утром решили отправиться на железнодорожный вокзал.

По предварительным данным, ничего плохого с девочками за время их приключения не произошло, сейчас они уже находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Набережную реки Оми благоустроят за 68 миллионов
В Омске будут судить мужчину, решившего нарастить мышцы анаболиками
Омич украл лошадь, чтобы добраться до соседней деревни
17-летний омич насмерть забил взрослого мужчину
Омичу, зарубившему беспомощную пенсионерку, грозит до 17 лет колонии
Tele2 проведет социальный «День открытых людей» для омичей
Омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом, но чаще – чесоткой и описторхозом
Приставам пришлось забрать детей у омички, не занимавшейся их воспитанием
Омич лопатой обезвредил насильника на заправке
Выгодная осень: продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон
Управляющие компании в Омске готовятся к зиме с опережением графика
Завершился визит немецкой делегации борцов в Омский ГАУ
Омичам предлагают выбрать имя для новорожденного тигренка
Омская овчарка Франция помогла найти крупную партию наркотиков
В Омской области депутата-браконьера лишили мандата
Омича, севшего за руль мопеда пьяным, отправили в колонию
В Омске осудили мужчину, обналичившего маткапитал на 50 млн