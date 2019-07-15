2019-07-15T08:29:43+03:00
Происшествия

Омская овчарка Франция помогла найти крупную партию наркотиков

Килограмм зелья в нашем городе пытался продать житель Кемерова
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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23-летнего кемеровчанина задержали с поличным, когда он пытался сделать закладку наркотиков в Центральном округе Омска. После этого полицейские нагрянули в нему в квартиру. С помощью служебной овчарки по кличке Франция они нашли еще около килограмма зелья.

– В комоде, под столом и ванной комнате обнаружены приготовленные к сбыту свертки, упаковочный материал, а на столах в комнате и кухне – приспособления для употребления наркотических средств, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В общей сложности обнаружены и изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения общим весом около 1 килограмма. По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанному грозит до 20 лет колонии. Сейчас устанавливают других участников \этой преступной группы.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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