Омичи временно не смогут оплатить проезд банковской картой
В системе ожидаются сбои
Омичи временно не смогут оплатить проезд банковской картойФото: пресс-служба администрации города Омска
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Омичи с января этого года уже привыкли без проблем оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами. Однако сегодня такая услуга в транспорте может быть недоступна. По информации МП Пассажирсервис, в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами.
- Причина сбоев – неполадки на линии связи. Оператор сотовой связи уже ведет работы по устранению проблем на линии. Приносим свои извинения и просим вас воспользоваться другими платежными средствами, сообщили в городской мэрии.
Омичей просят отнестись с пониманием и приготовить наличные.
ИСТОЧНИК KP.RU