Омичи временно не смогут оплатить проезд банковской картой

СЕГОДНЯ 04:25 2019-07-12T04:25:19+03:00

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Омичи с января этого года уже привыкли без проблем оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами. Однако сегодня такая услуга в транспорте может быть недоступна. По информации МП Пассажирсервис, в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами.

- Причина сбоев – неполадки на линии связи. Оператор сотовой связи уже ведет работы по устранению проблем на линии. Приносим свои извинения и просим вас воспользоваться другими платежными средствами, сообщили в городской мэрии.

Омичей просят отнестись с пониманием и приготовить наличные.

ИСТОЧНИК KP.RU