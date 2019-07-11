2019-07-11T12:12:34+03:00
Происшествия

В Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парня

Все произошло на Левом берегу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парняВ Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парняФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Авария случилась на улице 70 лет Октября на Левом берегу в районе одной из остановок. Там маршрутка, которая ездит по маршруту №200(«ТВЦ «Континент» - улица Бархатовой), сбила 17-летнего парня. Все произошло около восьми вечера в районе остановки «Дмитриева». Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу, как внезапно его сбила маршрутка.

- В результате ДТП пешеход, парень 2002 г.р., доставлен в медицинское учреждение. В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса «ГАЗ» находились 8 пассажиров, никто из которых за медицинской помощью не обращался, - сообщили в Госавтоинспекции.

Из-за чего произошла авария пока точно неизвестно. Возможно, водитель попросту не заметил пешехода. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный омич обматерил полицейских и хотел выбить им окно
Регоператор пересчитает плату за мусор жителям многоквартирных домов за весь апрель
В Омске за ночь сгорели 8 квартир в одном доме
В Омске накрыли подпольное казино
Омский регоператор объяснил порядок обращения с медицинскими отходами
В Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назад
Омская школьница, пропавшая накануне, пришла домой сама
«Росводоканал» приступает к строительству теплофикационного модуля для утилизации илового осадка в Омске
Омич в рясе священника, ругающийся на прохожих, больше не служит в церкви
Стало известно, сколько продержится жара в Омске
«Ростелеком» вывел платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень
Tele2 обновила приложение «Мой Tele2»
На поддельных полисах ОСАГО омич заработал 420 тысяч рублей
Омич взламывал по ночам киоски и кафе и воровал оттуда продукты
В Омске ищут 13-летнюю девочку, ушедшую из дома
Омич отсудил у работодателя 250 тысяч за перелом позвоночника
«Я этого не совершал» - «омский мимино», обвиняемый в убийстве из ревности, отрицает свою причастность
Стало известно, кто из артистов может дать бесплатный концерт в Омске на День города
В «Газели» под Омском нашли труп водителя с огнестрелом
В Омске не нашлось гостиницы для проведения молодежного чемпионата по хоккею
На «День омича» перекроют улицы в центре города
В Омске «знахарка», пристававшая к подростку, выманила у нее сережки
Омичка на байке влетела в легковушку на трассе
Молоко с «Меркурия»: как устроена новая система молочного регулирования
В Омске перевернулось такси с пассажирами внутри
Омичу за нападение на таксиста дали 10 лет колонии