В Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-11T12:12:34+03:00

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Авария случилась на улице 70 лет Октября на Левом берегу в районе одной из остановок. Там маршрутка, которая ездит по маршруту №200(«ТВЦ «Континент» - улица Бархатовой), сбила 17-летнего парня. Все произошло около восьми вечера в районе остановки «Дмитриева». Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу, как внезапно его сбила маршрутка.

- В результате ДТП пешеход, парень 2002 г.р., доставлен в медицинское учреждение. В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса «ГАЗ» находились 8 пассажиров, никто из которых за медицинской помощью не обращался, - сообщили в Госавтоинспекции.

Из-за чего произошла авария пока точно неизвестно. Возможно, водитель попросту не заметил пешехода. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU