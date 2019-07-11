2019-07-11T09:13:45+03:00
Общество

На поддельных полисах ОСАГО омич заработал 420 тысяч рублей

Теперь он проведет почти 2 года в тюрьме
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На поддельных полисах ОСАГО омич заработал 420 тысяч рублейНа поддельных полисах ОСАГО омич заработал 420 тысяч рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Нижней Омке осудили мужчину, который продавал поддельные полисы ОСАГО. 33-летний омич покупал поддельные бланки у неизвестного человека, заполнял их и продавал автовладельцам. Всего за год он успел продать 77 таких бланков и обмануть автовладельцев.

- Полученные от преступной деятельности денежные средства в общей сумме более 420 тыс. рублей мужчина присвоил себе. Фиктивность страховых бланков была выявлена после того, как один из владельцев транспортного средства попал в дорожно-транспортное происшествие, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Омичу назначили 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также с него взыскали причиненный автовладельцам материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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