В Омске не нашлось гостиницы для проведения молодежного чемпионата по хоккею

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-10T14:25:06+03:00

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В Омске некоторое время назад заговорили о проведении молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Оказалось, что для проведения в городе чемпионата нужна не только хоккейная арена, но 4-звездочная гостиница. Об этом стало известно из выступления губернатора Александра Буркова на промышленной выставке в Екатеринбурге.

Губернатор заявил, что такой у нас в городе нет, поэтому гостиницу нужно будет построить. Как сообщается на сайте регионального правительства, губернатор уже провел переговоры с потенциальными инвесторами - представителями компании АФК «Системы», которая развивает собственную сеть отелей, и Уральской горно-металлургической компанией — она также занимается гостиничным бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU