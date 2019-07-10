СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-10T13:22:25+03:00

Омичка на байке влетела в легковушку на трассе Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло на дороге Тюмень-Омск в Крутинском районе. Авария случилась накануне поздно вечером. 31-летняя омичка на своем мотоцикле марки «Хонда» ехала по трассе, впереди нее следовала легковушка «Фольксваген». В районе 434 километра девушка не выдержала безопасную дистанцию и въехала легковушке в заднюю часть машины.

Как рассказали в Госавтоинспекции, после столкновения водителя мотоцикла увезли на скорой. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительно известно, что девушка за рулем мотоцикла не была пьяна. Скорее всего она сильно превысила скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU