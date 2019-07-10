В Омске перевернулось такси с пассажирами внутри

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-10T12:30:28+03:00

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Авария с опрокидыванием машины такси «Убер» случилась на проспекте Академика Королева в городке Нефтяников. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что водитель существенно превышал скорость, а затем по каким-то причинам не справился с управлением. Машина перевернулась и вылетела на обочину.

Как рассказали омичи, в салоне машины были дети с мамой. Они в аварии серьезно не пострадали, однако помощь понадобилась водителю – у него травма руки. По какой причине произошла авария пока неизвестно. В комментариях омичи удивляются «мастерству» водителя, перевернувшего машину на ровной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU