В Омске перевернулось такси с пассажирами внутри
Авария с опрокидыванием машины такси «Убер» случилась на проспекте Академика Королева в городке Нефтяников. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что водитель существенно превышал скорость, а затем по каким-то причинам не справился с управлением. Машина перевернулась и вылетела на обочину.
Как рассказали омичи, в салоне машины были дети с мамой. Они в аварии серьезно не пострадали, однако помощь понадобилась водителю – у него травма руки. По какой причине произошла авария пока неизвестно. В комментариях омичи удивляются «мастерству» водителя, перевернувшего машину на ровной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU