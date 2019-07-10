В Омске в автобусе умер пассажир

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-10T10:08:34+03:00

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Инцидент произошел накануне в одном из автобусов ПАТП №7. В обед мужчина сел в автобус на остановке «Железнодорожный вокзал», но в пути ему внезапно стало плохо. Однако это заметили только в районе остановки «Академия Транспорта». Пассажиры поняли, что мужчина не дышит, и попросили водителя остановить автобус.

Как подтвердил нам источник в дептрансе, мужчине сразу же вызвали скорую. Однако приехавшие медики помочь мужчине уже ничем не могли – он скончался до их приезда. Причины произошедшего пока неизвестны, скорее всего, у мужчины случился сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU