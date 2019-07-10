2019-07-10T07:30:12+03:00
Происшествия

В Омске в аварии пострадал 4-летний ребенок

Один из водителей не уступил дорогу
Станислав МУХИН
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Серьезная авария произошла вечером вторника в центре Омска. На Красном Пути 40-летний водитель «Тойоты» с ребенком в салоне решил повернуть на улицу 5-й Армии. Он попытался проскочить и не уступил дорогу ехавшей во встречном направлении «Тойоте Королле». В итоге машины столкнулись.

- После ДТП пассажир «Тойоты» - 4-летний мальчик - был госпитализирован. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - уточнили «Комсомолке» в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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