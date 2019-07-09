2019-07-09T11:01:09+03:00
Общество

В Омске осудили банду мошенников, заработавших на маткапитале 35 миллионов

Реальный срок получили только двое подсудимых
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске осудили банду мошенников, заработавших на маткапитале 35 миллионовВ Омске осудили банду мошенников, заработавших на маткапитале 35 миллионовФото: Анастасия Осипова
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В Омске вынесли приговор Наталье и Денису Бережным, а также их подельникам Ольге Череповой, Тамаре Волошиной, Ольге Ведерниковой и Екатерине Сидоровой. Все они организовали схему, по которой им удалось заработать на материнском капитале почти 35 миллионов рублей. Омичи обманули 76 молодых мам, у которых они украли деньги.

Бережные были главными организаторами преступной схемы. Наталья была председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», а Денис, работал коммерческим директором. Они с помощниками подыскивали женщин, которые хотели бы обналичить материнский капитал. Они оформляли на женщин кредит на приобретение жилья, по факту на сертификат покупали дешевую недвижимость, а в пенсионный фонд предоставляли липовые документы.

После того как пенсионный фонд перечислял им деньги по маткапиталу, мошенники давали женщинам только часть суммы, а остальное присваивали в виде процентов. В итоге женщины оставались лишь с маленькой суммой от маткапитала и без жилья.

- Бережной назначили 3,5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенка 14-летнего возраста. Бережному - 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, кроме того, Бережным назначен штраф каждому в размере 300 тысяч рублей. Остальные получили – от полутора до 2,3 лет лишения свободы условно со штрафами в размере 170 тысяч и 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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