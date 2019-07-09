2019-07-09T07:15:01+03:00
Общество

Омичи сделали впечатляющие фото ночной грозы городе

Буря прошлась по всем районам [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи сделали впечатляющие фото ночной грозы городеОмичи сделали впечатляющие фото ночной грозы городеФото: vk.com
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Омичам сообщали о штормовом предупреждении еще накануне. Как оказалось, синоптики были правы, и в город пришла настоящая гроза с сильным ветром. Ветер и проливной дождь обрушились на наш город сначала вечером. Но после этого выглянуло солнце, и горожане могли полюбоваться чудесным закатом на фоне грозовых туч.

Гроза прошлась по всем районам Фото: vk.com

Гроза прошлась по всем районамФото: vk.com

Однако этим все не закончилось. Настоящая буря разыгралась около часу ночи одновременно в разных районах города. Омичи засняли грозу на фото и поделились впечатляющими снимками в социальных сетях. Примечательно, что к утру гроза закончилась, и вновь установилась теплая погода.

Фотографиями поделились в соцсетях Фото: vk.com

Фотографиями поделились в соцсетяхФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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