Омичи сделали впечатляющие фото ночной грозы городе
Омичам сообщали о штормовом предупреждении еще накануне. Как оказалось, синоптики были правы, и в город пришла настоящая гроза с сильным ветром. Ветер и проливной дождь обрушились на наш город сначала вечером. Но после этого выглянуло солнце, и горожане могли полюбоваться чудесным закатом на фоне грозовых туч.
Гроза прошлась по всем районамФото: vk.com
Однако этим все не закончилось. Настоящая буря разыгралась около часу ночи одновременно в разных районах города. Омичи засняли грозу на фото и поделились впечатляющими снимками в социальных сетях. Примечательно, что к утру гроза закончилась, и вновь установилась теплая погода.
Фотографиями поделились в соцсетяхФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU