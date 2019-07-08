В Омске на видео попало столкновение трамвая с грузовиком

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-08T12:53:11+03:00

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Авария произошла в Амурском поселке недалеко от магазина «Победа» на 5-й Северной. Там столкнулись грузовик, перевозивший хлеб, и трамвай, который следовал по маршруту №4 (поселок Амурский - Котельникова). На видео видно, что водитель грузовика хотел проскочить перед трамваем, однако притормозил и трамвай врезался в него, протащив по рельсам.

Очевидцы не сообщают о пострадавших в аварии, но наверняка от сильного удара пассажиры в трамвае получили синяки и ушибы. Водитель грузовика не пострадал, машина получила несерьезные повреждения. В причинах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД, однако очевидно, что в данной ситуации был не прав водитель грузовика.

Перекресток Челюскинцев и 5-я Северная.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU