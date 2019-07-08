В Омске «ЗИЛ» протаранил четыре машины

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-08T12:04:16+03:00

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Авария произошла сегодня днем на улице Фрезерная в Ленинском районе. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в социальных сетях. В Госавтоинспекции рассказали, что виновником аварии стал 56-летний водитель «ЗИЛ». Мужчина врезался сначала в стоящую машину марки «Тойота», от удара иномарка врезалась в машину «Опель», а «Опель» в свою очередь врезался в машину «Киа», которая отскочила прямиком на «Фольксваген»

Некоторые машины не подлежат восстановлениюФото: vk.com

Сильнее всего в аварии пострадал 31-летний водитель «Тойоты» - он принял на себя основной удар. Приехавшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали. Машины в аварии получили серьезные повреждения, некоторые из них превратились в груду металлолома. Известно, что все водители были трезвые. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU